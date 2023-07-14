Burhaniye Kaymakamı Memiş 15 Temmuz Gazisini ziyaret etti

Kaymakam İlyas Memiş, 15 Temmuz Gazisi Muhammet Emin Turan ile 15 Temmuz Şehidi Timur Aktemur’un ailesini ziyaret etti. Kaymakam’ın ziyaretine Emniyet Müdürü Metin Kartal ile Jandarma Komutanı Ahmet Çağdaş da katıldı.

Kaymakam, 15 Temmuz gecesi İstanbul’da FETÖ terör örgütü tarafından organize darbe girişimine karşı verilen mücadeleye katılarak yaralanan ve üç yıldan beri ilçe de ikamet eden 15 Temmuz Gazisi Muhammet Emin Turan’ı Cumhuriyet Mahallesindeki evinde ve 15 Temmuz gecesi İstanbul’da darbe girişiminde şehit düşen Timur Aktemur’un babası Adnan Aktemur’u İskele Mahallesindeki evinde ziyaret ederek hal ve hatırlarını sordu. Kaymakam İlyas Memiş, “ FETÖ terör örgütü tarafından yapılan darbe girişiminde büyük kahramanlık gösteren gazilerimizi minnetle, şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz. Gazilerimiz ve şehit yakınlarımızın her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi. Ziyarette Kaymakam Memiş’e İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal ve İlçe İJandarma Komutanı Ahmet Çağdaş Ak eşlik etti.