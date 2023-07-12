Bu yıl 4.sü düzenlenecek olan Burhaniye Kitap Fuarı için geri sayım başladı. 19-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak fuarda her yıl olduğu gibi, bu yıl da sanattan edebiyata, tiyatrodan sinemaya onlarca isim Burhaniye’de buluşacak.

“Bin Yıllık Tarihten Bin Yıllık Kitaba” temasıyla 4.sü yapılacak fuarın Onur Konuğu ise yazar Ahmet Ümit. Ören Meydanı, Ören Amfi, İskele Mahallesi Meydanı, Öğretmenler Mahallesi Özgürlük Parkı’nda gerçekleştirilecek fuarda; Burhaniye’de edebiyat ve sanat rüzgarı esecek.

Fuarda bu yıl 100’e yakın yayınevinde 5 gün boyunca sanat ve edebiyat dünyasından 90 katılımcı yer alacak. Ahmet Ümit, İnci Aral, Buket Uzuner, Tuna Kiremitçi, Ayşe Kulin, Ahmet Telli, Ercan Kesal, Sunay Akın, Türkan Şoray, Edis Hun, Şule Aydın, Timur Soykan, Murat Ağırel, İlyas Salman, Şükrü Erbaş, Sinan Akyüz, Yaşar Seyman, Cezmi Ersöz, Sinan Meydan, Altan Öymen, Ayşenur Arslan, Cem Arslan, Barış İnce, Özlem Gürses, İhsan Eliaçık, Özge Özberk, Erdoğan Aydın, Şeyhmus Diken, Can Coşkun ve daha birçok isim edebiyatseverler ile birlikte olacak. Söyleşiler, dinletiler, imza günleri, açık hava sineması ve tiyatro gösterileri, sanatseverleri beş günlük bir yolculuğa çıkaracak. Geçtiğimiz yıl 60 bin kişinin ziyaret ettiği fuarda bu yıl daha yoğun bir katılım olması bekleniyor.

Burhaniye 4. Kitap Fuarı çerçevesinde, Öğretmenler Mahallesi Özgürlük Parkı içerisinde kurulacak yazlık sinema yıldızlar geçidine sahne olacak. 19 Temmuz Çarşamba “Selvi Boylum Al Yazmalım” film gösterimi yapılacak. Gösteri sonunda filmin başrol oyuncusu Türkan Şoray izleyicileriyle buluşacak. 20 Temmuz Perşembe günü Yılmaz Güney “Umut” filmi ile anılacak. 21 Temmuz Cuma “Çiçek Abbas” film gösterimi sonrası İlyas Salman sinema seyircisi ile buluşurken, 22 Temmuz Cumartesi ise “Hıçkırık” filmi sonrası Edis Hun izleyicileriyle buluşacak.

Birçok yayınevinin çocuk ve gençlik kitaplarıyla katıldığı fuarda, söyleşiler ve imza günlerinin yanı sıra çocuklara kitapları sevdirmek için de etkinlikler planlandı. 22 Temmuz Cumartesi BBKT’nin “Kahraman Ağustos Böceği” oyunu çocuklarla buluşacak. 23 Temmuz Pazar günü Özgür Özgülgün Ören Amfi Tiyatro’da interaktif çocuk etkinliği ile Pazar günü ise İskele’de Burcu Bahar ve Aydoğan Yavaşlı söyleşilerle çocuklarla birlikte olacak.

“ÖREN PLAJI’NDA GENÇLİK KONSERİ”

Fuarda her yıl olduğu gibi bu yıl da gençlik konseri düzenlenecek. 22 Temmuz Cumartesi Ören Plajı’nda Marsis ve Pinhani saat 22.30’da gençlerle buluşacak.