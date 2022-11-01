Burhaniye MYO'da afet ve acil durum eğitimi verildi

Burhaniye Meslek Yüksekokulu(MYO)öğrencileri ile akademik ve idari personellerine yönelik olarak afetlere hazırlıklı bir Türkiye için toplumda önlem alma kültürü oluşturulması amacıyla afet eğitimi verildi. AFAD Eğitici Eğitmeni Öğr. Gör. Hakan Alakuş tarafından verilen eğitimde, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar detaylı şekilde ele alındı.

Okul Salonunda düzenlenen eğitimde, afetlerden zarar almadan veya en az zararla kurtulabilmek için alınacak tedbirlere ve zorunlu deprem sigortası yaptırmanın önemine de vurgu yapıldı. Üniversite genelinde 2 yıldır devam eden eğitimler de, Burhaniye MYO olarak 500’ü aşkın öğrencinin AFAD eğitimlerine tabi tutulduğunu belirten Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Muammer Bezirgan, afetlere her zaman hazırlıklı olmak gerektiğinin altını çizdi. Verilen eğitimin özellikle Z Kuşağında bir bilinç oluşturması ve gençlerde afetlere yönelik farkındalığı arttırmasını hedeflediklerini belirtti.