Burhaniye'nin en renkli kahvehanesi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Mevlüt Çalışkan’ın işlettiği kahvehane, dekoru ve duvarlarındaki ilginç yazılarla ilçenin en renkli işletmesi oldu. Öğretmenler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesinde yer alan kahvehanede yer alan Yeşilçam Sanatçılarının fotoğrafları ve çayla ilgili özlü güzel sözler, gelenlerin ilgisini çekerken hayran bırakıyor.

Yıllarca ilçede fırıncılık yaptıktan sonra 70 yaşından sonra kahvehane açmaya karar verdiğini anlatan Mevlüt Çalışkan, Yeşilçam’dan çok değerli sanatçıların gelip geçtiğini, yeni neslin bunlardan bi haber olduğunu ve onların unutulmaması ve ilçede değişik bir tarz oluşturmak için işyerini sanatçılarının fotoğrafları ve çayla ilgili özlü sözlerle donattığını söyledi.

Çalışkan, "İlçede yıllarca fırıncılık yaptım. 7 yıl önce bu kahvehaneyi devir aldım. İşletmenin duvarlarına Yeşilçam sanatçılarının fotoğraflarını astım. Ayrıca, çayla ilgili ne kadar özlü söz varsa onları da duvarlara yazdım. Bu fotoğraflar ile yazılar gören herkesin ilgisini çekiyor. Çayım da beğeniliyor. İşimi severek yapıyorum” dedi.