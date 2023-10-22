Burhaniye'nin gönüllü müezzini kazada hayatını kaybetti

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, 2 gün önce elektrik direğine çarpan otomobilinde yaralanan Bakır Aktürk hayatını kaybetti. Aktürk’ün cenazesi son müezzinlik yaptığı Ören Camii’nde kılınan namazın ardından Geriş Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Burhaniye’de 2 gün önce, Hacahmet Mahallesi Kızıklı Börezli Caddesi’nde direğe çarpan otomobilin sürücüsü Bakır Aktürk (87), sevk edildiği Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. İlçedeki pek çok camide gönüllü müezzinlik yapan 5 çocuk ve 9 torun sahibi Aktürk’ün cenazesi son müezzinlik yaptığı Ören Camii’ne getirildi. Aktürk için kılınan cenaze namazına, cami arkadaşlarının yanı sıra ilçenin değişik kesimlerinden çok sayıda insan katıldı. Arkadaşları, Aktürk’ün camide kullandığı tabureye çiçekler koydu. Ören Cami İmamı Kadir Özdemir, namaz cemaatten helallik isterken, “Bakır amcamız çok sevdiğimiz bir insandı. Ben 8 yıldır bu camideyim. Hep camimizin gönüllü müezzini oldu. Güler yüzlü ve sevecen bir büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” dedi. Hamdi Mengi de, ”Bakır amcamız çok sevilen bir insandı. Yıllarca futbol oynamış ve spor camiası tarafından da çok seviliyordu. Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.