Burhaniye'nin gururu oldular

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir’de düzenlenen Thof Kulüplerarası Halk Oyunları Yarışmasında dereceye girenler belirlendi. 9 ekibin katıldığı yarışmada birinci olan Burhaniye Misya Halk Oyunları ekibi ilçenin gururu haline geldi.

Burhaniye’de Hüseyin Kirli ve Metin Çavdar öncülüğünde çalışmalarını sürdüren Misya Halk Oyunları ekibi, 9 takımın katıldığı Balıkesir’deki il müsabakalarında birinci oldu. İlçenin gururu haline gelen Misya Halk Oyunları ekibi çalışmaları ile takdir topladı. Bölge yarışmalarına katılacaklarını anlatan Hüseyin Kirli ve Metin Çavdar, “Ekip olarak ilçemizdeki bütün etkinliklerde görev alıyoruz. Balıkesir’de 9 ekibin katıldığı Thof Kulüplerarası Halk Oyunları yarışmasında da il birincisi olduk. Böylelikle bölge yarışmalarına katılmaya hak kazandık. Orada da ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Büyükler düzenlemesiz dal kategorisinde birinciliği elde eden ekip arkadaşlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştular.