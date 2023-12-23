Burhaniye'nin renkli kahvehanesine yoğun ilgi

Burhaniye ilçesinde, Mevlüt Çalışkan’ın işlettiği kahvehane, dekoru ve duvarlarındaki ilginç yazılarla ilçenin en renkli işletmesi olurken, ilgi odağı haline geldi. Öğretmenler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesinde yer alan kahvehanede yer alan Yeşilçam Sanatçılarının fotoğrafları ve çayla ilgili özlü güzel sözler ilgi çekerken, kış ayları ile birlikte yanan soba da ilgiyi artırdı.

Yıllarca ilçede fırıncılık yaptıktan sonra 70 yaşından sonra kahvehane açmaya karar veren Mevlüt Çalışkan, çay demlemede de iddialı olduğunu söyledi. Çalışkan, Yeşilçam’dan çok değerli sanatçıların gelip geçtiğini, yeni neslin bunlardan bi haber olduğunu ve onların unutulmaması ve ilçede değişik bir tarz oluşturmak için işyerini sanatçılarının fotoğrafları ve çayla ilgili özlü sözlerle donattığını anlattı. Kış aylarının gelmesi üzerine kurulan soba kahvehaneyi ısıtırken, işletmeye olan ilgiyi da artırdı. Çayı çok sevdiğini anlatan emekli elektrikçi Ramazan Şevik, “Ben sık sık buraya geliyorum. Çok renkli bir mekan. Çayı da çok güzel” dedi. İnşaat ustası Kemal İşi de, “Yolumuz bu tarafa düşünce Mevlüt ustanın çayını içmeden geçemiyorum. Hem esnaflığı iyi hem de iyi çay yapıyor” dedi. Asker emeklisi Mustafa Dirlik ise, “Burası farklı bir mekan. Çocukluğumuzda filmlerini izlediğimiz sanatçıların fotoğrafları duvarları süslüyor. Herkes burasını görmeli” dedi.