Burhaniye Ören'de sezon açıldı

Burhaniye ilçesinde, Nisan ayı ile birlikte her taraf yeşillenirken, Ören Mahallesinde de tarihi meşe ağaçları yapraklanmaya başladı. Ören sahili, özelikle hafta sonları dolup taşarken, Mustafa Karabıyık, Hamdi Mengi, Kaan Tuna, Kemal İşi ve Sefer Talay’da Ören’de sezonu açtı.

Akşam saatlerinde Ören Meydanında yürüyüş yapan Mustafa Karabıyık, Hamdi Mengi, Kaan Tuna, Kemal İşi ve Sefer Talay, herkesi Ören’e davet etti. Yapraklanan meşe ağaçlarının Ören’e güzellik kattığını kaydeden Mustafa Karabıyık, "Ören de sezonu açtık. Her taraf yeşillendi. Meşe ağaçlarıda görülmeye değer. Herkesi Ören’e bekliyoruz" dedi. Kaan Tuna da, "Ben İstanbul’dan geldim. Yazı Ören’de geçiriyorum. Bu güzellik başka yerde yok" diye konuştu.