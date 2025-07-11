Burhaniye Uygulamalı Bilimler'de Geleneksel Aşure Hayrı düzenlendi

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) tarafından düzenlenen geleneksel aşure hayrı, birlik ve beraberliğin pekiştirildiği anlamlı bir etkinliğe sahne oldu. İlçe Kaymakamı Cumali Atilla’nın, katılımıyla gerçekleşen hayır programında, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Muammer Bezirgan, İlçe Jandarma Komutanı Ünal Bayhan, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Cezaevi Komutanı Engin Demir, Burhaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Evren Akgöl, fakülte yönetimi, otel misafirleri ve öğrenciler bir araya geldi.

Toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren etkinlikte, paylaşmanın ve dayanışmanın önemi vurgulandı. Fakülte yönetimi, bu tür hayırların toplumsal bütünleşmeye katkı sağladığını belirterek, katılımcılara teşekkür etti. Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesinin geleneksel hale getirdiği aşure hayrı, #bubyorulmayanıyaşat etiketiyle sosyal medyada da geniş yankı buldu. Etkinlik, üniversite-şehir iş birliğinin güzel bir örneği olarak takdir topladı. Fakülte yetkilileri, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini belirterek, "Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bu hayırların kabul olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.