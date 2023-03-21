Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi, bilimsel projeler hazırlıyor

Balıkesir Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesince (BUBFA) hazırlanacak projeler sayesinde toplumsal katkının arttırılması, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve bölgesel gelişimin hızlandırılması hedefleniyor.

Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban başkanlığında, Finans ve Bankacılık, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde görev yapan öğretim elemanlarının iştirakiyle bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan İlban: “Böylece bölgemize ve ülkemize sağlamış olduğumuz faydanın çemberini genişletmek istiyoruz. Bu anlamda kurum yönetimi olarak hocalarımıza elimizden gelen tüm desteği sağlama sözü veriyoruz. Hocalarımızın uluslararası iş birliği ağının güçlü olduğuna inanıyoruz. Umuyorum ki bu toplantılar sayesinde önemli fikirleri uluslararası fonlar aracılığıyla destekleyerek üniversitemizi, bölgemizi, şehrimizi ve ülkemizi ön plana çıkartacağız. Bu anlamda tüm hocalarımızdan katkılarını rica ediyoruz. Süreci özellikle takip edecek ve destekleyeceğiz.“ dedi.

Toplantı esnasında Dekan V. Yardımcısı Doç. Dr. Ali Solunoğlu, kurum bünyesinde sağlanan bilimsel araştırma destekleriyle ilgili öğretim elemanlarına kısa bilgi verdi.