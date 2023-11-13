Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde sebze yetiştirilecek

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi, kampüs alanı içerisinde bulunan ekilebilir alanı hobi bahçelerine dönüştürerek personelin kullanımına sundu. Fakülte tarafından gerçekleştirilen bir programla altyapısı hazırlanan hobi bahçeleri idari ve akademik personele dağıtıldı.

Çok sayıda personel ve öğrencinin katıldığı programda kısa bir değerlendirmede bulunan Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, başarılı çalışma dileğinde bulundu.

Dekan İlban, “Hazırladığımız alanda yaz boyunca Uygulama Otelimiz için doğal sebze yetiştirdik. Bu alanı hazırlayarak hobi bahçelerine dönüştürdük. Böylece akademik ve idari personelimiz sonbahar kış ve ilkbahar sezonunda bu alanları istedikleri sebzeyi yetiştirebilecek. Bu hem kendileri için bir uğraş, hem toprakla temas ederek sağlıklı yaşam için bulunmaz bir fırsat. Aynı zamanda kendi emeğiyle hazırladığı ve ürettiği ürünleri tüketme hazzını yaşayacak. Bu aslında eğitimin de bir parçası olacak. Personelimiz görerek uygulayarak kendi ürününü yetiştirecek. Bu yüzden burada bulunduğunuz ve uygulamaya ortak olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.” dedi. Akademik ve idari personeli yanı sıra öğrencilerin de katıldığı program, Dekan Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban’ın tohum atma ve yetiştirme ile ilgili kısa bilgilendirmesinden sonra, hobi bahçesinden edinen personelin tohumu toprakla buluşturma etkinliği ile sona erdi.