Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesinde hobi bahçesi projesi

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi, kampüs alanı içerisinde bulunan ekilebilir alanı düzenleyerek personelin mesai dışı uğraşması ve vakit geçirmesi için “BUBFA’dan Sofraya Projesi” çerçevesinde hobi bahçeleri oluşturdu.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde görev yapan akademik ve idari personelin faydalanması için ekilebilir hobi bahçeleri hazırlanarak onların istifadesine sunuldu. Aynı alan üzerinde yaz sezonunda BUBYO Uygulama Otelinde konaklayan misafirlerin sabah kahvaltılarında tüketmeleri için doğal domates, biber, salatalık vs. sebzeler yetiştirilmişti. Sezonun sona ermesiyle birlikte boşalan alanlar fakülte yönetimi tarafından yeniden ekilmeye hazır hale getirilerek akademik ve idari personelin boş ve tatil dönemlerinde uğraşacakları bir alan haline getirildi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban; “Bilindiği üzere Fakültemiz bünyesinde hizmet veren 114’ü Standart 30’u Suit olmak üzere toplam 144 odalı bir Uygulama Otelimiz bulunmaktadır. Bu nedenle yaz sezonlarını daha yoğun geçiriyoruz. Geçtiğimiz sezon boyunca uygulama otelimizde yaklaşık 30 bin misafir ağırladık. Ayrıca sempozyumlar, kongreler, konferanslar, özel toplantılar, yemek organizasyonları, mezuniyet günleri derken sezonun sonuna geldik. Yoğun geçen sezondan sonra kampüs alanımız içerisinde bulunan bahçemizi “BUBFA’dan Sofraya Projesi” çerçevesinde alanda yaptığımız düzenleme ile personelimizin ürünlerini kendi el emekleriyle yetiştirmeleri için hobi bahçeleri yaptık. Altyapısı hazır durumda. Akademik ve idari personelimiz istedikleri ürünü buraya ekip yetiştirebilecek. Tabii bu sezonun ikinci ekimi olacak. Daha önce aynı alanda Otelimiz için aynı proje kapsamında doğal sebze yetiştirdik. Şayet bakımları iyi yapılırsa ve hava şartlarının da elvermesi durumunda personelimiz kış boyunca istedikleri sebzeyi yetiştirip mahsulünü alabilecek. Kendileri için hem mesaiden arta kalan zamanı değerlendirmek hem de stres atabilecekleri güzel bir uğraş olacak. Hayırlı olsun. Bütün personelimize şimdiden kolaylıklar diliyorum.” dedi. Fakülte yönetimi tarafından alan üzerinde gerekli çalışmalar yapılarak oluşturulan hobi bahçeleri önümüzdeki günlerde personelin kullanımına sunulacak.