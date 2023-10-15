Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesinde motivasyon yemeği

Burhaniye ilçesinde, geçtiğimiz yaz sezonunda Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Eğitim ve Uygulama Oteli’nde görev yapan personel için motivasyon yemeği düzenlendi. Daha önce kahvaltı programı düzenleyen ve hediye paketi dağıtan yönetim bu kez de personelini gösterdikleri üstün çabalardan dolayı akşam yemeği ve teşekkür belgesi ile ödüllendirdi.

BUBYO Uygulama Oteli havuz başında verilen yemeğe Dekan Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ali Solunoğlu ve Doç. Dr. Oğuzhan Dülgaroğlu, Fakülte Sekreteri Ahmet Özcan, idari personeller ve yaz sezonu boyunca otel bünyesinde staj yapan öğrenciler katıldı. Fakülte Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban yaptığı teşekkür konuşmasında, yaz sezonunda yaklaşık 30 bin civarında misafir ağırladıklarını, buna rağmen çok yüksek müşteri memnuniyeti ile sezonu kapattıklarını söyledi. Dekan İlban konuşmasına şöyle devam etti:

“Yoğun bir sezona rağmen personelimizin gösterdiği üstün gayret sayesinde çok şükür önemli bir sorun yaşamadık. Bu sizlerin sayesinde oldu. Sizler bu başarının gizli kahramanlarısınız. Sizlere bu açıdan çok teşekkür ediyorum. Büyük bir ekip ruhuyla çalıştınız. Bundan böyle aynı şekilde çalışarak önümüzdeki sezon daha da güçlenerek hazırlanacağız. Bu motivasyon bizi daha da güçlendirecek.”

Fakülte Dekanı M. Oğuzhan İlban sohbet havasında yaptığı konuşma esnasında tüm masaları gezerek personelle tek tek ilgilendi. Müzik eşliğinde yenilen yemekten sonra sezon boyunca görev yapan personel ve öğrencilere yönetim tarafından hazırlanan teşekkür belgeleri verildi.