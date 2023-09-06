Burhaniye'ye Büyükşehir eli

Şehrin dört bir yanında alt ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Burhaniye Koca Cami çevresindeki deforme olan yolları yeniliyor. Başkan Yılmaz, yapılan çalışmaları yerinde inceleyip tektek esnafı gezerek kolaylıklar diledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 20 ilçeye eşit hizmet düsturuyla çalışmalarına tam gaz devam ediyor. İlçe Hizmetleri 1.Bölge Daire Başkanlığı, Burhaniye Koca Cami çevresindeki deforme olan Aşağı Çarşı Caddesi ve Kasaplar Caddesi’nde yol yenileme çalışmaları başlattı. AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ak Parti Burhaniye İlçe Başkanı Hayri Zeybek, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1.Bölge Dairesi Başkanı Muhammed Vurmaz bölgedeki çalışmaları inceledi, esnaf ile sohbet etti.

5 bin metrekareden fazla kilit parke taşı uygulaması yaptıklarını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şehrin dört bir yanında düzenleme, iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Başkan Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi olarak daha yaşanabilir bir Balıkesir inşa etme gayreti içinde olduklarını ifade etti.