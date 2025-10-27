Burhaniyeli 80'lik Hüseyin dede her yere bisikletle gidiyor

Burhaniye ilçesinde, 80 yaşındaki Hüseyin Kocabıyık, her yere bisikletle gidiyor. 54 yıldır bisiklet kullandığını kaydeden Kocabıyık, bisiklet sayesinde bel fıtığını yendiğini söyledi.

Burhaniye de Bağ-Kur emeklisi Hüseyin Kocabıyık’ın bisiklet tutkusu takdir topladı. Her yere bisikletle giden 2 çocuk ve 5 torun sahibi Hüseyin Kocabıyık, bisiklet kullanmayı çok sevdiğini söyledi. Gençlik yıllarında motor kullandığını kaydeden Hüseyin Kocabıyık, "1971 yılından beri bisiklet kullanıyorum. İlçemizin olduğu yer de düz olduğu için bisiklete elverişli. Her yere bisikletle gidiyorum. Akaryakıtın aşırı fiyatlandığı günümüzde bisiklet kullanmak çok daha önemli. Bir ara bel fıtığı rahatsızlığım vardı. Doktorlar ameliyat dedi. Ama ben bisiklet sayesinde bel fıtığından da kurtuldum. Bisiklet kullanmayı herkese tavsiye ederim" dedi.