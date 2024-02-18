Burhaniyeli genç kişiye özel parfüm üretiyor

Burhaniye ilçesinde, dedesinden kolonya üretici olan Mert Altınten, kişiye özel parfüm hazırlıyor. Araç kokuları da hazırladığını anlatan Altınten, işini severek yapığını söyledi.

Burhaniye Aşağı Çarşı Caddesinde kolonya ticareti yapan 30 yaşındaki Mert Altınten, kişiye özel parfüm üretimi yapıyor. Dedesi Metin Altınten’in de kolonya üreticisi olduğunu anlatan Altınten, “Buruda 5 yıldan beri kolonya satışı yapıyoruz. Çeşitleriniz çok. Kolonya dolumu da yapıyorum. Bu arada kişiye özel parfüm hazırlıyoruz. Kişiye özel araç kokuları da hazırlıyorum. İşimi severek yapıyorum” dedi.