Burhaniyeli öğrenciler Çanakkale Kahramanı' Koca Seyit'i ziyaret etti

Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyetin 100.Yılı çeşitli etkinliklerle kutlanırken, öğrenciler de Çanakkale Kahramanı Koca Seyit’i ziyaret etti. Burhaniye kaymakamlığı ve bağlı kurum kuruluşların paydaş olarak katıldığı ‘100.Yılda torunları Seyit Onbaşı ile buluşuyor’ projesi çerçevesinde düzenlenen organizasyona 200 kişilik grup katıldı.

Burhaniye Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünün Organizasyonunda yapılan programa, sporcu, veli ve antrenör olmak üzere 200 kişi katıldı. Sabah Atatürk Spor Salonunda toplanan gruba, Gençlik Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan, gezi ile bilgi verdi ve değerlerimize sahip çıkılmasını istedi. Daha sonra, 5 araçlık konvoyla Havran’a hareket edildi. Öğrenciler, Havran da Seyit Onbaşı’nın torunu Muhammet Yıkar tarafından karşılandı. Torun Yıkar, kabri başında dedesini anlattı. Kabir başında dua yapan grup, daha sonra Kent Müzesi ve Seyit Onbaşı Müzesini de gezdi. Programa katılanlara teşekkür eden Gençlik Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan, “Değerlerimizi yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak adına bu tip geziler çok önemli. Ziyaretlerimiz devam edecek” dedi.