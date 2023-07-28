Burhaniyeli sporcu Türkiye üçüncüsü oldu

Burhaniye ilçesinde, Kars’ta düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonasına katılan Hatice Irmak Kaya 40 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu. Şampiyon sporcuyu kutlayan antrenör Ömer Taşdelen, önümüzdeki yıl düzenlenecek şampiyona için daha çok çalışacaklarını söyledi.

Burhaniye’de Ömer Taşdelen ve Ömür Taşdelen’in öncülüğünde çalışmalarını sürdüren Hatice Irmak Kaya ve Beyza Yazel Ertuğrul, Balıkesir il birincisi olurken, Karsta düzenlenen Üst Minikler Kadınlar ve Erkekler Türkiye Şampiyonasında Balıkesir’i temsil etti. 15-23 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen yarışmalarda Hatice Irmak Kaya 41 kiloda Türkiye üçüncüsü olurken, 51 kiloda Beyza Yazel Ertuğrul dereceye giremedi. Başarılı sporcuyu kutlayan Antrenör Ömer Taşdelen, “Çalışmalarımızı Kuvvayı Milliye Fen Lisesi Salonunda devam ettiriyoruz. İki sporcu ile Kars’a gittik. Hatice Irmak Kaya, Türkiye üçüncüsü oldu. Buna çok sevindik. Çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Yöremizde yapılacak bütün yarışmalara katılacağız. Ayrıca seneye yapılacak Türkiye Şampiyonasına da şimdiden hazırlanıyoruz. Boksta Edremit Körfezini biz temsil ediyoruz. Edremit ve Ayvalık’tan da sporcularımız var. Hatice Irmak Kaya, yaklaşık bin 200 sporcunun katıldığı şampiyonada üçüncü oldu. Yeterli salonumuz yok. Zor şartlarda çalışıyoruz. Ancak, her zaman iddialıyız. Bunun için çok çalışıyoruz” dedi.