Burhaniyeli sporcuların başarısı sevindirdi

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği Tekvando kurslarına devam eden gençler Balıkesir’deki yarışmalarda dereceye girdi. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, ikinci olan Tuğberk İncili ile üçüncü olan Mustafa Karagöz ve Mustafa Bilek’i tebrik etti-.

Balıkesir’de düzenlenen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çocuk Sporları Tekvando müsabakalarında 27 kiloda Tuğberk İncili ikinci olurken, 30 kiloda Mustafa Karagöz ve 36 kiloda Mustafa Bilek üçüncü oldular. Sporcuların başarısı Halk Eğitimi Merkezi yetkililerini sevindirdi. Antrenör Rıza Güven ve başarılı sporcuları kutlayan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, “ Tekvando kurslarımız devam etmektedir. Öğrencilerimizin başarısı bizleri gururlandırdı. Önümüzdeki günlerde de yaz spor kurslarımız başlıyor. Çocuklarımızı kurslara bekliyoruz. Antrenörümüz Rıza Güven’e de teşekkür ediyorum” dedi.