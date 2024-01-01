Burhaniyeli vatandaşlar Büyükşehirden kaldırım istedi

Burhaniye ilçesinde, Ören Mahallesindeki Altınyol caddesinde yaya kaldırımı olmaması kazalara davetiye çıkarıyor. Vatandaşlar Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden kaldırım istedi.

Ören Mahallesinin en hareketli güzergahlarından olan Altınyol Caddesinde kaldırım olmaması tepkilere neden oldu. Caddeyi kullanan yayalar Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden kaldırım istedi. Günde birkaç defa Altınyol Caddesini kullandıklarını anlatan emekli bankacı Mustafa Karabayık, marangoz Hamdi Mengi ve inşaat ustası Kemal İşi, kaldırım olmamasının kazalara davetiye çıkardığını söylediler. Altınyol caddesinin Ören’i Akçay’a bağlayan yolda yer aldığını anlatan inşaat ustası Kemal İşi, “Bu cadde yıllar önce Akçay’a kadar sıcak asfalt kaplandı. Caddede trafik çok fazla. Kaldırım olmadığı için insanlar asfalta çıkıyor. Buda çok tehlike oluşturuyor. Buraya kısa zamanda kaldırım yapılmalı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’dan ilgi bekliyoruz” dedi. Caddeden Ören camisine gidip geldiklerini anlatan emekli bankacı Mustafa Karabıyık da, “Sürekli buradan gelip gidiyoruz. Ayakkabı dayanmıyor. Sonra böyle kaldırımsız cadde Ören’e yakışmıyor. Kaldırım yapılmasını bekliyoruz” dedi. Marangoz Hamdi Mengi ise, “Ören Mahallesi yoğun ilgi gören bir yer. Burası da trafiği yoğun bir cadde. Onun için kaldırım çok önemli” dedi.