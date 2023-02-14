Burhaniyeli yardım ekibi Hataylı depremzedelere ulaştı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Kahramanmaraş da yaşanan iki depremin ardından kaymakamlık ve belediye’nin başlattığı yardım kampanyaları devam ederken, Burhaniye Belediyesi yardım ekibi de Hatay’da depremzedelere yardım ulaştırdı. Hatay ili Defne ilçesine bağlı Büyükçat ve Özbek köylerine ulaşan Burhaniye ekibi, gıda ve giyimden oluşan yardımları tek tek vatandaşlara dağıttı.

Burhaniye’den giden yardım tırı, felaketten ağır hasarla çıkan Hatay’ın köylerine ulaştı. Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban başkanlığındaki 10 kişilik ekip, depremzedelerin ihtiyaçlarını tek tek teslim etti. Yardım dağıtımı esnasında Umut isimli depremzede bir çocukla tanışan Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, “Ülkemizi derinden yaralayan büyük bir felaket yaşadık. Burhaniye Belediyesi olarak depremzede yurttaşlarımıza destek elimizi uzatmak için buradayız. Umutlar tükenmediği sürece Umut’lar olacak. Değerli Burhaniyelilere yardımları için minnettarız. Yardımlarımız devam edecek” dedi.