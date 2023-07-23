Burhaniyeli Yazar Bicik, okurlarıyla buluştu

Burhaniye ilesinde, Şehit Hasan Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni, Tarihçi-Yazar Mehmet Bicik, Burhaniye 4. Kitap Fuarı çerçevede okurlarıyla buluştu. Bugüne kadar 13 kitabı yayınlanan Tarihçi-Yazar Bicik, Burhaniye Belediyesi’nce düzenlenen Burhaniye 4. Kitap Fuarı’nda kitaplarını da imzaladı.

Burhaniye/Ören Meydanı’nda kitapseverlerle bir araya gelen Bicik, yazmaya devam ettiğini söyledi. Fuarın okurlarla bir araya gelmek için büyük bir fırsat olduğunu belirten Bicik, emeği geçenlere teşekkür etti. Bicik, "Başta Belediye Başkanımız Ali Kemal Deveciler olmak üzere fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese; imza günüme gelerek destek olan arkadaşlarıma ve okurlarıma teşekkür ederim" dedi.