Bursa 112 güçlendi

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, 112 Acil Servis hizmetlerinin vaka ulaşım sürelerinin gelişmiş ülkeleri yakaladığını söyledi.

Acil Sağlık Hizmetleri’nin hayat ile ölüm arasındaki ince çizgi üzerinde özveri ile görev yaptığını ifade eden Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Acil Sağlık Hizmetleri, yurt genelinde şehir merkezlerinden, en uç noktalardaki köylere kadar uzanan çok büyük bir hizmettir. Hasta ve yaralılara her türlü coğrafi ve iklim şartlarında en kısa sürede ulaşabilmek hedefiyle cansiperane hareket etmektedir. Bu alanda Bursa 112’mizde, yaygın istasyon ağı ve profesyonel ekiplerle vakalara; kentlerde 10, kırsalda 30 dakikada ulaşma oranları yüzde 90’ın üzerine çıkarılarak, gelişmiş ülkelerdeki ulaşma süreleri yakalanmıştır” dedi.

Bursa 112’nin bin 254 personeli ile kesintisiz acil sağlık hizmeti sunduğunun altını çizen Dr. Yavuzyılmaz, “96 acil sağlık hizmetleri istasyonumuz, 143 normal 2 adet de motosiklet ambulans ile vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat kesintisiz acil sağlık hizmeti sunuyoruz. Bunu yaparken personellerimiz büyük bir özveri ve gayret ile çalışıyor” diye konuştu.

Dr. Yavuzyılmaz son olarak trafikte ambulanslara yol verilmesi konusunda uyarılarda bulundu;

“Trafikte ambulans siren sesini duyduğunuzda sakin olun. Hangi yönden geldiğini anlamaya çalışın. Yavaşlayın, ani fren yapmayın. Mümkünse aracınızı yolun kenarına çekin. Kavşakta iseniz yola çıkmadan ambulansın geçmesini bekleyin. Yol açmak için şerit değiştirecekseniz mutlaka kurallara uyun. Sinyal kullanın. Ambulans güvenle geçtikten sonra yolunuza kurallara uyarak devam edin. Ambulansın peşinde sürat yapmayın ve uygun fren mesafesi bırakın."