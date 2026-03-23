Bursa 2. Uluslararası Spor Festivali başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Hareket eden Bursa, sağlıklı Bursa’ sloganıyla gerçekleştirilen 2. Bursa Uluslararası Spor Festivali, sporun coşkusunu, enerjisini ve birleştirici ruhunu kentin dört bir yanına taşıyor.

Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Bursa Kent Konseyi ve üniversitelerin iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Bursa Uluslararası Spor Festivali’, pilates ve zumba egzersizi ile başladı. Fethiye Spor Tesisleri’ndeki programa, kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Dans ve müzik eşliğinde spor yaparak keyifli anlar yaşayan kadınlar, programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür etti.

23 Mart-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 2. Bursa Uluslararası Spor Festivali, iki ay boyunca parklar, meydanlar, okullar ve spor tesislerinde düzenlenecek yüzlerce etkinlikle Bursa’yı adeta açık hava spor alanına dönüştürecek. Badmintondan futbola, geleneksel Türk okçuluğundan hentbola, plaj voleybolundan satranca, sokak basketbolundan voleybola kadar 18 farklı branşta, 7’den 77’ye herkes sporun birleştirici gücüyle buluşacak. Bu yıl ilk kez şirketler ve kurumlar da festivale dahil olacak. Festival kapsamında alanında uzman spor insanları ve akademisyenlerle, sporcu beslenmesinden spor psikolojisine kadar birçok konuda söyleşiler de düzenlenecek.

Festival takvimiyle ilgili detaylı bilgi için https://busf.com.tr/ adresi ziyaret edilebilir.