Bursa AB Bilgi Merkezi'nden yapay zeka semineri

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyet gösteren Bursa AB Bilgi Merkezi tarafından ‘Yapay Zeka Araçlarının İş Modellerinde Kullanımı Hakkında Bilgilendirme Eğitimi’ gerçekleştirildi.

AB Türkiye Delegasyonu’nun finansal desteği ile uygulanmakta olan, Türkiye’de AB Bilgi Merkezleri Ağı’nın desteklenmesi projesi çerçevesinde 1997 yılından bu yana BTSO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren AB Bilgi Merkezi ‘Yapay Zeka Araçlarının İş Modellerinde Kullanımı Hakkında Bilgilendirme Eğitimi’ düzenledi. BTSO Hizmet Binası’nda düzenlenen ve katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği programda alanında uzman isimler yapay zekanın iş dünyasındaki etkisine dair bilgiler paylaştı.

Bursa fırsatlardan en üst düzeyde yararlanmalı

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, yapay zekanın veri analizi, öğrenme yeteneği ve karar verme süreçlerini otomatize ederek, iş dünyasında ve günlük yaşamımızda yenilikçi oluşum potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Bursa’nın, sanayi ve ticaretin kalbi olarak, yapay zekanın sunduğu fırsatlardan en üst düzeyde faydalanması gerektiğini söyleyen Batmaz, “Özellikle otomotiv, tekstil ve gıda sektörleri gibi alanlarda yapay zeka uygulamaları, üretim süreçlerini optimize ederek maliyetleri düşürebilir, ürün kalitesini artırabilir ve rekabet avantajı sağlayabilir. Ayrıca veri analizi ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda da yapay zeka, iş süreçlerini daha verimli hale getirecektir. Geleceğe baktığımızda, yapay zekanın iş dünyasında oluşturacağı köklü dönüşümler kaçınılmaz. Yapay zeka, hem global ekonomi hem de yerel iş dünyamız için büyük fırsatlar sunuyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak, üyelerimizi bu yeni döneme hazırlamak ve onlara rehberlik etmek bizim her zaman olduğu gibi önceliklerimizden olacaktır.” ifadelerini kullandı.

“Her işletme yapay zekayı kullanmalı”

Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turgay Tugay Bilgin, yapay zekanın işletmelere olan katkılarıyla ilgili verimli bir seminer gerçekleştirdiklerini ifade etti. Son yıllarda büyüyen dev verileri işleyebilmek ve bunlardan anlamlı sonuçlar çıkarabilmek için birçok firmanın yapay zekayı kullanmaya mecbur kalacağının altını çizen Bilgin, “Her işletme yapay zekayı kullanması gerektiğini bilmek durumunda. Dönüşümün dışında kalanlar ticaret hayatından belki de silinecekler. Bizler bugün katılımcıların yapay zekayla kendi verimliliği ve karlılıklarına nasıl pozitif yönde etki edebileceklerini öğrenmelerini amaçladık. Firmalarımıza bu süreçlere nasıl adapte olunacağı ve çalışanların ön yargısının nasıl aşacağı konusunda bilgilerimizi aktardık. Etkinliğimizin katılımcılar ve bizler için aydınlatıcı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“Yeni devrime adapte olmalıyız”

Yapay zeka devrimine adaptasyon ile alakalı yoğun katılımlı bir seminer gerçekleştirdiklerini söyleyen eğitmen Veli Bahçeci, “Bu eğitimin amacı iş dünyasında yapay zekanın kullanımına dikkat çekmekti. Bugün elimizden geldiğince katılımcıların aklındaki soru işaretlerini cevaplamaya çalıştık. 200’den fazla katılımcıyla, yapay zekanın iş dünyasındaki rolünü ve etkin kullanım yollarını konuştuk. Yapay zekanın iş modellerine etkisi ve bu teknolojinin iş dünyasında nasıl kullanabileceğini göstermeyi amaçladık. Gerçekleşen seminerin bu anlamda çok etkili olduğunu söyleyebilirim. Eğitimdeki yoğun ilgi, yapay zeka konusundaki büyük ihtiyacı gösterdi. Bu eğitimin, yapay zekanın iş dünyasındaki potansiyelini ortaya koymak ve bu alandaki bilgi artırmak için önemli bir adım olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Hayatımızın her alanında kullanabileceğimiz bilgiler edindik”

Seminer katılımcısı Berat Karadeniz, etkinliğin son derece verimli olduğunu söyledi. Karadeniz, “Firmaların hizmet sektöründe yapay zekayı kullanarak işlemlerini çok daha kısa sürede gerçekleştirilebileceğini öğrendik. Hayatımızın her alanında kullanabileceğimiz bilgiler edindik. Bu etkinlikte emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bu tarz eğitim programlarının devam etmesini arzu ediyoruz.” dedi.

Seminer katılımcısı Muharrem Armağan da yapay zekanın sunduğu fırsatları firmanın ilgili tüm departmanlarıyla birlikte takip ettiklerini söyledi. Yapay zekanın üretimin tüm aşamalarında etkili olmaya başladığını belirten Armağan, teknoloji odaklı rekabette kendilerine avantaj sunan etkinlikleri takip etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.