Bursa AK Gençlikten Filistin'e Destek Yürüyüşü

Ak Parti Bursa İl Gençlik Kolları, İl ve ilçe yönetim kurulları ile birlikte Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirdi. Cumhuriyet Caddesi'nden başlayan ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanında son bulan yürüyüşe vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Bursa AK Gençlikten Filistin'e Destek Yürüyüşü
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Ak Parti Bursa İl Gençlik Kolları, İl ve ilçe yönetim kurulları ile birlikte Filistin’e destek yürüyüşü gerçekleştirdi. Cumhuriyet Caddesi’nden başlayan ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanında son bulan yürüyüşe vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Filistin’e destek yürüyüşü ve basın açıklamasına AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Varank, Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, Emel Gözükara Durmaz, AK Parti İl Başkan Vekili Kamil Bayramiç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Kadın kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile İl Gençlik Kolları üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Cumhuriyet Caddesinde başlayan ve sloganlar eşliğinde gerçekleşen yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında tamamlandı.