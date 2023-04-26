Bursa Ankara Yolu'nda 4 köprü sil baştan yenilendi

Bursa’ya yeni yol, köprü ve kavşaklar kazandırarak kesintisiz ulaşım için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Kestel ilçesindeki Cenup Kanalı üzerinde bulunan 4 ayrı köprüyü sil baştan yenileyerek törenle hizmete aldı.

Bursa’da ulaşım sorununa köklü çözümler üretmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ihtiyacı karşılamakta zorlanan eski köprüleri de yenilemeye devam ediyor. Kestel ilçesi Serme Mahallesi sınırlarında Ankara Yolu’nun altından geçen Cenup Kanalı üzerindeki 4 ayrı köprü, Büyükşehir Belediyesi tarafından sil baştan yenilendi. Çalışmalar çerçevesinde 160 fore kazık ve 77 kiriş imalatı ile 19 bin metreküp kazı dolgu, 650 ton demir ve 3 bin 500 metreküp beton kaplama yapıldı. Köprülerin tamamlanmasının ardından yaklaşık bin ton asfalt kaplama ile Ankara yolu üzerindeki çalışma nihayete ermiş oldu.

Bizde hizmet bitmiyor

Açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yoğun yağışa rağmen açılış törenini ertelemeyerek köprüleri vatandaşın hizmetine sunduklarını söyledi. Birileri yapmadıkları hizmetler için açılış törenleri düzenlerken kendilerinin yaptıkları işlere açılış töreni yetiştiremediklerini belirten Başkan Alinur Aktaş, milletin parasını yine millete harcadıklarını ve kaynakları vatandaşın hizmetine sunduklarını ifade etti. Cenup Kanalı üzerinde yapılan 4 adet köprünün toplam maliyetinin 30 milyon TL olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Çok netameli bir işti, çok sıkıntılı bir işti. Allah’a hamdolsun bitirdik ve şimdi hizmete sunuyoruz. Bizler taş üstüne taş koymanın, yeni bir şeyler yapmanın heyecanı ve hesabı içerisindeyiz. Bu bazen bir spor yatırımı, restorasyon, bir kültür merkezi, bazen de bir pazar yeri, asfalt çalışması veya kanalizasyon çalışması oldu. Bizde proje ve hizmet bitmiyor. Bizler Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderle bu işleri yapıyoruz” dedi.

40 yıllık köprüler

40 yıl önce yaptırılan bu köprülerin ulaşım ihtiyacını karşılamakta zorlandığını ve artık bölgedeki trafik yükünü karşılamadığını anlatan Başkan Aktaş, “Bizler de hızlı bir şekilde köprüleri yenileme mesaisine başladık. Samanlı Mahallesi Deliçay Deresi ve Cenup Kanalı üzerindeki iki köprüyü de yakın zamanda yenileyerek hizmete açmıştık. Ankara Yolu, Bursa’nın en stratejik güzergahlarından biridir. Bu sebeple köprülerin yenilenmesi bir hayli önemliydi. Çok şükür birçok projeyi olduğu gibi bu çalışmayı da kısa sürede bitirdik. Emeği ve katkısı olan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızla Kestel’imizi ve Bursa’mızı ihya etmeye devam edeceğiz. Daha yapacak çok işimiz var. Köprülerimiz hayırlı olsun” dedi.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır da hizmetlerin Bursa’ya ve Kestel’e sağanak gibi yağmaya devam ettiğini söyledi. Tanır, hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle köprüler trafiğe açıldı.