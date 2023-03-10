Bursa, atık su arıtmada zirveye oynuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla sudaki kayıp-kaçakta yüzde 20 ile Türkiye’de lider olan Bursa, atıksu arıtma tesisi yatırımlarında da zirveye yürüyor. Bursa’nın yüzde 93’ünü kapsayacak şekilde atık su arıtımı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Marmara Denizi’nde su kalitesinin atmasına katkı sunacak Karacabey Yeniköy Atıksu Arıtma Tesisinin de temelini attı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir yandan asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde büyük zarar gören Hatay’ın yeniden ayağa kalkması için çalışmalara devam ederken diğer tarafından Bursa’daki yatırım ve projelerini de ara vermeden sürdürüyor. İçme suyundaki kayıp kaçak oranını yüzde 20’ler seviyesine indirerek bu konuda Türkiye’de lider konumunda olan Büyükşehir Belediyesi, atık suların arıtımı ve geri kazanımı için arıtma tesisi sayısını her geçen gün arttırıyor. Son olarak Karacabey’de yıllardır beklenen Yeniköy Atıksu Arıtma Tesisinin de temeli, düzenlenen törenle atıldı. Karacabey ilçesi Boğaz, Bayramdere ve Kurşunlu yerleşimlerine hizmet verecek olan tesis, günlük 4 bin 400 metreküp kapasiteye sahip olacak. AB standartlarında ileri biyolojik kentsel arıtma prosesine uygun bir şekilde hizmet verecek olan tesiste arıtılmış sular, ultraviyole dezenfeksiyondan sonra derin deşarjla Marmara Denizi’ne verilecek. Tesisin finansmanının tamamı İller Bankası Genel Müdürlüğü aracılığıyla Avrupa Yatırım Bankası’ndan temin edildi.

Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, siyasi partilerin temsilcileri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törendeki konuşmasına deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyerek başladı. Acının ve felaketin çok büyük olduğunu belirten Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyeleriyle birlikte vakit kaybetmeden harekete geçerek bölgede yer aldıklarını söyledi. Hayatı normale döndürebilmek adına tüm ekiplerin mücadele ettiğini ifade eden Başkan Aktaş, bazı kesimlerin yanlış algılar oluşturmaya çalışmasına rağmen son bir haftadır bölgedeki insanların yüzünün gülmeye başladığını dile getirdi. Bunun yanında Bursa’da yapılan çalışmaları da ara vermeden yürüttüklerini söyleyen Başkan Aktaş, “BUSKİ olarak haklı bir gurura sahibiz. Sudaki kayıp kaçakla mücadelede Türkiye’nin birinci şehri seçildik. Sıkıntılı sürece rağmen ayağımız gazda. Çalışmaları bir bir hayata geçiriyoruz. İklim değişikliği ve küresel ısınma Türkiye’nin, hatta dünyanın konuştuğu bir konu. 2019 yılında son 30 yılın en kurak mevsimini geçirdik. Kimseyi susuz bırakmadık. Ancak tasarruf, hayatımızın her anında olmak zorunda. Ama biz bunları söyleyince birileri dedikodu ve algı peşinde koşmaya devam ediyor. Yerel yöneticiler olarak bizim işimiz çalışmak. Bir çivi daha fazla çakabilmek için gece gündüz uğraşıyoruz. Birilerinin ise bunlarla ilgili hiçbir derdi yok” dedi.

Çağdaşlık, icraatla olur

Yer altına yapılan yatırımların vatandaşlar tarafından çok fazla görülmediğini ancak çok maliyetli yatırımlar olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, temeli atılan tesisin de bölgenin değerini arttıracağını ifade etti. Nezih ve temiz bir ortamda güzelliklerle bölgeyi en kısa sürede buluşturacaklarını dile getiren Başkan Aktaş, “16 adet atıksu arıtma tesisi, 51 adet paket atıksu arıtma tesisi, 63 adet doğal atıksu arıtma tesisi, 108 adet terfi merkezi ve 1 adet çamur yakma tesisi ile birlikte şehrimizin yüzde 93’ünün üzerini kapsayacak şekilde atık su arıtımı sağlamaktayız. 2022 yılı içinde toplam 129 milyon 587 bin 847 metreküp atık su arıtıldı. Daha yapacaklarımız var. Bu projede, bölgenin değerini yükseltecektir. 2028 yılına kadar 10 adet atık su arıtma tesisinin kapasite artışının ve revizyonunun yapılması ile birlikte 7 adet ileri atık su arıtma tesisinin yapım işini gerçekleştireceğiz. Bu sayede şehrin yüzde 100 atık suyunun arıtılması gerçekleşmiş olacak. Ayrıca modern sistem ve son teknolojik imkânlarla donatılan laboratuvarlarımız, uluslararası geçerliliği olan birçok belgeyi de elinde bulunduruyor. Laboratuvarlarda akredite olduğumuz 299 parametre ile su ve kanalizasyon idareleri içerisinde lider durumdayız. Daha temiz, yaşanılabilir, daha modern, daha çağdaşlık böyle olur. ‘Biz çağdaşız, moderniz’ demekle çağdaş olunmuyor. Bunu icraata dökmek gerek. Tesisimiz şimdiden şehrimize, Karacabey’e ve bölgeye hayırlı olsun” diye konuştu.

Yatırım yağıyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da, asrın felaketi olan depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi. Bursa Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin bölgede üzerine düşen görevleri yerine getirdiğini belirten Özkan, yerelde ise hizmet yağmurunun sürdüğünü dile getirdi. Yıllardır beklenen hizmetlerin bir bir hayata geçirildiğini anlatan Özkan, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a ve ekip arkadaşlarına çalışmalarından dolayı Karacabeyliler adına teşekkür ediyorum. Sadece bu arıtma tesisi bile bir ilçe belediyesinin 20 yıllık yatırım bütçesiyle gerçekleştirilemeyecek oranda büyük bir yatırım. Karacabey’e, Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırım yağıyor. Bizler gelecek nesillere yatırımlar yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Karacabey’in 100 yıllık altyapı problemini çözüyoruz. Temeli atılan bu tesis de ilçeye yapılan altyapı yatırımlarını taçlandıracaktır. Tesisimiz, hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Bölge muhtarları adına konuşan Bayramdere Mahalle Muhtarı Nihat Altın da yatırımdan dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne, BUSKİ’ye ve Karacabey Belediyesi’ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yapılan dualarla tesisin, ilk harcı dökülmüş oldu.