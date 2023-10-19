Bursa Aydınlar Ocağı Başkanı Çakırel: 'Filistinli kardeşlerimiz yalnız değildir'

Bursa Aydınlar Ocağı Başkanı Ali Seydi Çakırel, Filistin’de yaşananlara dair bir açıklama yaparak “Filistinli kardeşlerimiz yalnız değildir, çaresiz değildir. Türk Milleti bütün varlığı ve desteğiyle yanlarındadır” dedi.

Bursa Aydınlar Ocağı Başkanı Ali Seydi Çakırel, Filistin’de yaşanan katliamlara dair yazılı bir açıklama yaptı. Çakırel, “İngilizler tarafından işgal edildiği 1917 yılına kadar 400 yıldan fazla bir süre Devleti Âliyye’nin hâkimiyeti altında adalet, hakkaniyet, şefkat, hoşgörü ve huzurla yönetilen Filistin’de o günden beri kan ve gözyaşı dinmiyor. O gün bu gündür Mescid-i Aksa hüzünlü, Kubbetü’s Sahra mahzun, Filistinli kardeşlerimiz zulmün altında kimsesiz ve gariptir. Ehli Salibin ve siyonist katil sürüleri hep birlikte; suçsuz, günahsız insanları katletmekte Hitler’e rahmet okutan bir alçaklıkla, kudurmuş kuduz köpek sürüsü halinde Müslümanlara saldırmakta, soykırım yapmaktadır” dedi.

“Gazze’de insanlık değerleri, insan hak ve hukuku sukut etmiş, felç edilmiş, vurgun yemiş, yağma edilmiştir. Gazze’de çocuklar, kundaktaki bebekler, yaşlılar, kadınlar, tüm sivil ve masumlar kurşunların, bombaların, ilkel barbar katillerin canlı hedefidir. İsrail hunhar saldırılarına hız kesmeden devam etmektedir. Bebeklerin ağzında; emzik değil yara izi, süt değil kan lekesi vardır” diyerek sözlerini sürdüren Çakırel, “İsrail; dünyanın gözü önünde pervasızca savaş suçu kabul edilen beyaz fosfor bombası kullanmaktadır. Ablukaya alınan, adeta toplama kampına dönen Gazze’de dökülen kanlardan, işlenen cinayetlerden, yıkılan binalardan ve gasp edilen haklardan başka bir şey kalmamıştır. Ne hazin ne yürek burkan bir gerçektir ki, insanlığın gözü önünde toplu katliam yapılmaktadır. Sözde medeni ülkeler sırayla İsrail’in arkasında toplanmış, Avrupa ülkeleri Filistin lehine yapılan haklı ve masum gösterileri dahi yasaklamışlardır” diye konuştu.

Gazze’de yaşayanların aç ve ateş altında olduğunu dile getiren Çakırel, “Yüzbinlerce Gazzeli kuzeyden güneye, yani Mısır’a doğru sürülmektedir. Gazze’de; elektrik, su, enerji ve iletişim hatları kesilmiş, sivillere hava saldırısı ve sürekli bombardıman ortalığı harabeye çevirmiştir.Şehir karanlıktadır, içecek, yiyecek, giyecek, ilaç gibi temel ve insani ihtiyaç maddelerinin karşılanması bugünkü şartlarda çok zordur. İsrail’i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanının ‘Ben bugün sadece Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak da buradayım’ demesi insanlık tarihine iğrenç bir kara leke olarak geçmiştir. İsrail saldırılarına derhal son vermelidir. İki devletli, 1967 sınırları esas alan, toprak bütünlüğü ve başkenti Kudüs olan bir Filistin çözüm için tek seçenektir. Filistinli kardeşlerimiz yalnız değildir, çaresiz değildir. Türk milleti bütün varlığı ve desteğiyle yanlarındadır, onları Kerbela’da ki Hüseyin’in yalnızlığına terk etmeyecektir” ifadelerini kullandı.