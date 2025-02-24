Bursa barajlarında kar bereketi

Bursa'da kar yağışı içme suyunun karşılandığı barajlardaki doluluk oranlarına katkı sağladı.

Bursa barajlarında kar bereketi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Bursa’da kar yağışı içme suyunun karşılandığı barajlardaki doluluk oranlarına katkı sağladı.

Kar yağışı Doğancı ve Nilüfer barajlarına can suyu olurken, bir haftada barajların su seviyesi yaklaşık yüzde 2,3 oranında arttırdı. Son 10 yılın en kurak zamanlarını yaşayan Bursa’da iki barajın ortalama seviyesi bir hafta da yüzde 31,88’den 34.15 seviyesine yükseldi.

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Yetkililer, su kullanımı konusunda vatandaşları tasarruflu olmaları konusunda uyarmaya devam ediyor.

Öte yandan Uludağ’da kar kalınlığı ise 120 santimetre olarak ölçüldü.