Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor'u ziyaret etti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve birçok ilçe belediye başkanı ile adayı, Bursaspor Kulübü’nü ziyaret etti. Alinur Aktaş, "Buraya seçim çalışması olarak gelmedik, yönetim kurulumuza iade-i ziyaret yapmak istedik. Ben Bursaspor’u çok seviyorum. Bursaspor’un, bu şehrin bir reklam yüzü, bir markası olduğunu çok iyi biliyorum" dedi.

Bursaspor Kulübü, bugün önemli misafirleri ağırladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ak Parti Nilüfer Belediye Başkanı Adayı Celil Çolak, Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, MHP Bursa İl Başkan Yardımcısı Ali Cansevdi, Ak Parti Nilüfer İlçe Başkanı Furkan Alpaslan ve beraberindeki heyet, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yönetimi ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarete Bursaspor Kulübü adına Başkan Sinan Bür ve yönetim kurulu üyeleri; Sinan Oral, Erkan Öncel, İsmail Ertekin, Beyhan Çalışkan, Gökhan Güleç, Adem Bostan, Alper Özyüksel, Erdinç Doğan, Şaban Doğan, Salih Fındıkkaya ve Orhan Efe hazır bulundu.

Alinur Aktaş: "Bursaspor’u çok seviyorum"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, "Öncelikle buraya seçim çalışması olarak gelmedik, yönetim kurulumuza iade-i ziyaret yapmak istedik. Siz hepiniz Bursa’nın evladısınız. Matematiksel olarak en altta olsak da sezon sonunda başarabileceğinize inanıyoruz. Ben Bursaspor’u çok seviyorum. Bursaspor’un bu şehrin bir reklam yüzü bir markası olduğunu çok iyi biliyorum. Bursa’nın tüm dinamiklerini kalan 11 haftasında takımımıza odaklanmasını ve destek vermesini diliyorum. Bizim Bursaspor için kurumsal bir bakış açısına kısa, uzun ve orta vadede planlara ihtiyacımız var. Biraz inanç ve kenetlenmenin bu haftadan itibaren bizlere çok önemli değişiklikler olacağına inanıyorum. Kara sayfaları kapatıp yepyeni sayfalar açmak lazım.Buca maçını kazanmak adına her şeyi yapmalıyız. İnşallah coşkuyu hep birlikte soyunma odasında yaşarız. Buca maçı bir şeyleri değiştirmek adına çok önemli bir başlangıç" dedi.

Sinan Bür: "Şehrin kenetlenmesine ihtiyacımız var"

Bursaspor Başkanı Sinan Bür ise, "Şehrin, iş adamlarımızın, taraftarlarımızın daha fazla desteğine şehrin kentlenmesine ihtiyacımız var. Çocuklarımız çok iyi çalışıyorlar, Buca maçına çok ciddi hazırlanıyoruz. El birliğiyle bu zorluyu aşacağız başka yolu yok" ifadelerini kullandı.

Bursaspor Teknik Direktörü Ümit Şengül de, "Bu şehrin marka yüzü Bursaspor’u yaşatmak adına zor bir yola çıktık. Bütün şehrin yükü bu çocukların omuzlarında. Sezonun sonunda inşallah takımımızı ligde tutacağız. Bursaspor Kulübünü yaşatma adına hep birlikte taşın altına elimizi koymalıyız. Sizlerin her zaman desteklerine ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Son olarak söz alan Bursaspor kaptanı Furkan Emre Ünver, "Ben uzun yıllardır buradayım. Sizlerin desteklerini hissettik biliyorum. Bizler yıl bir yola çıktık sezon başından beri. Sizlerin önderliğinde zorlukları aşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.