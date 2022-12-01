Bursa Belediyeler Birliği yeni döneme hazır

Bursa Belediyeler Birliği 2022 Dönemi 2. Olağan Meclis Toplantısı, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Bursa’da merkez ve ilçe belediyelerinin üye olduğu Bursa Belediyeler Birliği’nin 2. Olağan Meclis Toplantısı’nda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Osmangazi Belediye Başkanı ve Bursa Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Dündar, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden birliğin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bursa Belediyeler Birliği olarak belediye personelinin eğitimine yönelik gerçekleştirdikleri hizmet içi eğitim seminerlerini önemsediklerine vurgu yapan Başkan Dündar, eğitim çalışmaları açısından çok verimli bir dönem geçirdiklerini dile getirdi.

Birlik üyesi belediye başkanları ile seçilmiş belediye meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen Bursa Belediyeler Birliği 2022 Dönemi 2. Olağan Olağan Meclis Toplantısı’nda, 2021 Yılı Faaliyet Raporu okunarak, oy birliğiyle kabul edildi. 2023 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve 2022 Mali Yılı Ek Bütçesi’nin de görüşülerek oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda, 2021 Yılı Kesin Hesabı da oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda ayrıca üye belediyelerin personeline yönelik düzenlenecek eğitim ve teknik inceleme programları da görüşüldü.

Bursa Belediyeler Birliği ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından birlik üyelerine 2023 yılında yapılması planlanan faaliyetler ve eğitim seminerleri hakkında bilgiler verdi. Meclis Toplantı’nın sonunda Birlik Encümen Üyelerinin seçimi gerçekleştirildi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, oybirliğiyle Bursa Belediyeler Birliği Encümen Üyeliğine seçildi.