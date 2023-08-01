Bursa Beşevler'e 27 milyon dolarlık otel

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden YAFA Group bünyesindeki YAFA Otelcilik, Bursa Nilüfer’de 150 kişiye istihdam sağlayacak 27 milyon 500 bin dolarlık prestijli bir inşaat projesine imza atmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin öncü otel yönetim şirketi Turizoom International Hotel Management tarafından yönetilecek proje çerçevesinde 128 standart oda, 20 süit oda ve 2 bedensel engelli odası olmak üzere toplamda 150 odadan oluşan otel, zengin içerikli hizmetleriyle misafirlerine rahat ve unutulmaz bir konaklama deneyimi sunacak. Toplamda 300 yatak kapasitesine sahip olan otel, Bursa’nın gözde merkezlerinden Nilüfer Beşevler Mahallesi’nde hayata geçirilecek.

YAFA Otelcilik, bu projeyle birlikte Bursa’ya 27 milyon 500 bin dolarlık önemli bir yatırım yapacak. İnşaatın planlanan sürede tamamlanmasıyla birlikte otel, bölgede istihdama da katkı sağlayacak ve yaklaşık 150 kişiye istihdam olanağı sunacak.

YAFA Otelcilik yönetim kurulu üyeleri, "DoubleTree By Hilton Bursa Nilüfer" termal otel projesinin, bölgenin turizm potansiyelini artıracağına inandıklarını ve modern tasarımıyla misafirlerin memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı amaçladıklarını belirtti.

Projenin hayata geçmesiyle birlikte Bursa, hem yerli hem de yabancı turistlerin gözde konumlarından biri olmaya devam edecek.