Bursa Bilecikliler Derneğinden Pazaryeri'nin köylerine ziyaret

Bursa Bilecikliler Derneği üyeleri Bilecik’in Pazaryeri ilçesindeki köy ziyaretleri ile dernek faaliyetlerini köylü vatandaşlara anlattı.

Bursa’da 2006 yılında kurulan ve birçok sosyal faaliyetle Bursa’da ki Bileciklilerin destekçisi olan Bursa Bilecikliler Derneği üyeleri Pazaryeri’nin köylerine ziyaret etti. Dernek Başkanı Erdoğan Mısırlı ve yönetimi ilçeye bağlı Gümüşdere Köyünü ziyaret ederken, köylü vatandaşlarla tanışıp derneğin Bursa’daki faaliyeti hakkında bilgiler verdi.

Köy muhtarı İsmail Yenitürk’ten köy hakkında bilgiler alan Bursa Bilecikliler Derneği Başkanı Erdoğan Mısırlı Gümüşdere köyü halkının misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, "Bursa Bilecikliler Derneği olarak Bursa’daki hemşerilerimiz ile 40 bin kişilik bir aileyiz. Derneğimiz sadece Bursa’da değil Bilecik’teki ilçelerimizde ve köylerimizde hemşerilerimizin sorun ve isteklerine çözüm üretmeye çalışıyor" dedi.