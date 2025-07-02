Bursa bir kez daha sallandı: Büyüklüğü 4.3

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bursa Valiliği, herhangi bir olumsuz durum tespit edilmediğini duyurdu.

Bursa bir kez daha sallandı: Büyüklüğü 4.3
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’nın Gemlik ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bursa Valiliği, herhangi bir olumsuz durum tespit edilmediğini duyurdu.

AFAD Deprem Dairesi’nden verilen bilgiye göre, saat 13.57’de Gemlik merkezli 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının 7.13 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

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Sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, dün de deprem paniği yaşayan insanlar korkuyla kendilerini dışarı attı.

Öte yandan, Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuz durum tespit edilmediği bildirildi.