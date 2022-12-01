Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan 'Türkiye-Fransa Dostluk Konseri'

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, bugün saat 20:00 da gerçekleştireceği Türkiye-Fransa Dostluk Konserinde Erich Wolfgang Korngold’un "Viyolonsel Konçertosu"nu, Arthur Honegger’in "Viyolonsel Konçertosu"nu ve Wolfgang Amadeus Mozart’ın 38. Senfonisini (Prag Senfonisi) sanatseverler için yorumlayacak.

Konserin ilk yarısında, dünyaca ünlü Viyolonsel Sanatçısı Victor Julien-Laferriere, Erich Wolfgang Korngold’un "Viyolonsel Konçertosu" ve Artur Honegger’in “Viyolonsel Konçertosu" ile sahnede olurken, ikinci yarıda ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Cemi’i Can Deliorman, Mozart’ın 38. Senfonisi (Prag Senfonisi) ile sanatseverlerle buluşacak.

Konsere, Bursa Filarmoni Derneği, Institut Français Türkiye, Fransa Bursa Fahri Konsolosluğu, Bursa Türk-Fransız Kültür Derneği ve Uludağ Premium’un katkılarına ek olarak Valeo, Egemenoğlu Hukuk Bürosu ve Orhan Holding destek veriyor.

Konserin biletleri, biletinial.com adresinden satışa sunulurken, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Müdürlüğü bilet gişesinden veya konser günü Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi gişesinden de bilet almak mümkün. Konser hakkında detaylı bilgi, bursasenfoni.gov.tr adresinde sanatseverlere sunuluyor.