Bursa Business School'da Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çalıştayı

Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO) organizasyonunda, Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde ticareti canlandırmak ve bölgenin cazibesini artırmak hedefiyle “Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çalıştayı” düzenlendi. Bursa Business School ev sahipliğinde, sektör paydaşlarının katılımıyla gerçekleşen çalıştayda, ‘Dijitalleşme, Markalaşma, Sürdürülebilirlik ve Yönetişim’ konuları ele alındı.

BTSO tarafından iş dünyasının referans eğitim merkezi olarak kurgulanan Bursa Business School (BBS), Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı. Çalıştaya BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Abidin Şakir Özen ve Haşim Kılıç, Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı İsa Altıkardeş, BTSO meclis ve komite üyeleri ile sektör paydaşları katıldı. BTSO Yönetim Üyesi Abidin Şakir Özen, çalıştayın açılında yaptığı konuşmada, “Oda olarak şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine değer katmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bununla birlikte tarihi ve kültürel mirasımızı gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak adına önemli projeler gerçekleştiriyoruz. Bursa iş dünyasını temsil eden bir kurum olarak, Odamızın da temellerinin atıldığı tarihi çarşılarımızı en büyük sorumluluk alanımız olarak değerlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Tarihi Çarşı’nın gelişimi için hep birlikte çalışacağız”

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen, asırlar boyunca kültür, tarih ve ticaretin harmanlandığı eşsiz bir yer olan tarihi çarşıların, Bursa’nın, ülkenin ve dünyanın en önemli simgelerinden olduğunu söyledi. Bu yapıyı gelecek nesillere aktarmanın ve tarihi çarşı etrafında toplumda bir bilinç meydana getirmenin herkese düşen bir görev olduğunun altını çizen Özen, “Şehrimizin ticaret hayatına olduğu kadar sosyal hayatına da canlılık ve zenginlik katan tarihi çarşıdaki üyelerimizin ticaret hacmine katkı sağlayan önemli projeler gerçekleştiriyoruz. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde ticareti canlandırmak amacı ile 2016 yılından bu yana Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’ni düzenliyoruz. Yine bölgedeki üyelerimizin e-ticaret ekosisteminde daha etkin şekilde yer alması amacıyla ‘Payitaht Çarşı Dijital Dönüşüm Merkezi’ projemizin de çalışmaları devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay’ın liderliğinde, bu projelere hep birlikte yenilerini ekleyeceğiz.” diye konuştu.

Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı İsa Altıkardeş, tarihi çarşılardaki gelişimi ve bölgede yapılabilecek bütün çalışmaları gündeme aldıkları verimli bir çalıştay gerçekleştirdiklerini söyledi. Alan başkanlığı konusunun bölge için önemini vurgulayan Altıkardeş, “Bu konu bizim en önemli ihtiyacımız. Yapılacak çalışmalarla ilgili bir sorun olduğu zaman kiminle dirsek teması kuracağımız konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Alan başkanlığı talebimiz karşılık bulursa sorunları çok daha hızlı çözeceğimizi düşünüyoruz. İki gün boyunca bölgenin gelişimi için sektörün tüm paydaşlarıyla fikir alışverişlerinde bulunduk. Buradaki toplantılardan çıkan sonuçların tarihi çarşımızın marka değerine güç katacağına inanıyorum. Bize bu çalışma ortamını sağlayan ve çalışmalarımıza destek veren BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Burkay’a ve Yönetim Kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

“BBS, ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür’ mottosunu hissettiren bir yapıya sahip”

Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Çağlayan, dijitalleşme, markalaşma, yönetişim ve sürdürülebilirlik başlıklarında sektör paydaşlarıyla toplantılar gerçekleştirdiklerini söyledi. Çalıştayın fikirlerin eyleme geçmesi noktasında son derece yararlı olduğunu söyleyen Çağlayan, “Farklı masalarda, çeşitli konular görüşüldü. Herkesin fikirlerini sunması çalıştayı zenginleştiriyor. Gerçekleşen görüşmelerin üniversite- özel sektör iş birliği açısından da yararlı olacağını düşünüyorum. Hanlar bölgemiz tarihin köklerinden gelen iktisadi yapısıyla bugün ticaretin merkezi konumundadır. Bölgemizin ekonomik faailiyetlerini artırarak devam ettireceğine inanıyorum.” dedi.

“Türkiye’de ipek denildiği zaman akla Bursa geliyor”

Farklı sektörlerden birçok katılımcının bir araya geldiğini söyleyen Kozabirlik Genel Müdürü Mustafa Çakır, “Bursa, bir ipek şehri. Türkiye’de ipek denildiği zaman akla Bursa geliyor. Biz bu çalıştayda, kentin ipekçiliğini daha sürdürülebilir, daha başarılı bir model haline getirmeyi amaçladık. Bursa’nın en önemli değerlerinden bir tanesi ipek böcekçiliği yumurtası üretimi. Biz işletmemizde bütün Türkiye’nin ipek böceği yumurtası ihtiyacını karşılıyoruz. Yunanistan ve Bulgaristan’a da ihracat yapıyoruz. Çalıştayda bu üretimi daha üst noktalara nasıl taşıyabileceğimize dair bilgi paylaşımında bulunduk. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” diye konuştu.