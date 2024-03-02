Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş: 'Bizim vatan ve millet sevgimizi kimse sorgulayamaz'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeni dönem Cumhur İttifakı adayı Alinur Aktaş, terörün uzantılarıyla kapalı kapılar ardında iş tutanların kendisinin vatan, millet ve bayrak sevgisini sorgulayamayacağını söyledi.

Yeni dönem projelerinin tanıtım toplantısını Merinos Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştiren Başkan Aktaş, sunumun sonunda önemli mesajlar verdi.

"Bizim Cumhuriyet sevgimizi, bayrak sevgimizi vatan ve millet sevgimizi hiç kimse sorgulayamaz" diyen Aktaş, "Hele hele terörün uzantılarıyla kapalı kapılar ardında iş tutan; bu aziz milleti yıllarca ötekileştirmiş, bu milletin mayasından bu toprakların duasından nasibini almamışlar hiç sorgulayamaz. Bu işler hamasi nutuklar atmak, algı oluşturma işleri değil. Bu işle dertleneceksin, gece uykundan şehrin bir derdiyle uyanıp bir sorunu daha çözmeni çabası içinde olacaksın. Bu şehrin emeğine, doğasına, havasına her kesimden insanına ayırt etmeden hizmet edeceksin" ifadelerini kullandı