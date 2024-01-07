Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Bursa'da meşalelerle karşılandı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Alinur Aktaş, "İnşallah 31 Mart gününe kadar 83 gün boyunca en az uyku ve dinlenmeyle sizlerle beraber inşallah Cumhur İttifakı bayrağını tekrar Bursa’nın gönderine hep birlikte çekeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının mevcut Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş olduğunu açıklamasının ardından Aktaş, Bursa girişinde meşalelerle karşılandı. Davul zurna ile karşılanan Aktaş, oluşturulan meşale koridorundan da gelenleri selamlayarak geçti. Araçlardan yükselen ‘Yarınlara Güleceğiz’ şarkısıyla ise coşku tavan yaptı. Kendisini karşılayan vatandaşlara seslenen Başkan Aktaş, daha sonra Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ne geçti. Burada vatandaşların sevgi seliyle karşılanan Aktaş, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştük, orada özellikle şunun altını çizdi; ‘Biz Cumhur İttifakı içerisinde bir gayemiz var. Biz zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisindeyiz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gece gündüz bunu münazara ediyoruz. Biz bu zor coğrafyada bu ülkenin bekası için bir araya geldik. Birbirimizin hukukunu gözeterek el birliği ile hareket etmeliyiz’ diye iletti. Bildiğiniz gibi yerel seçim süreci başladı. CHP, İYİ Parti ve diğerleri eskiden Millet İttifakı’ydılar. Ama 14-28 Mayıs’ta foyaları döküldü, artık bir araya gelemiyorlar. Birbirlerine laflar söylüyorlar. Bizim onlarla işimiz yok. Bizim bu vatanın birliği ve beraberliğiyle, rengini şehitlerin kanından alan bayrağımıza sahip çıkmayla, bu zor coğrafyada bekamızı sağlamak için canımızı dişimize takmak gibi bir derdimiz var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket’in bilge lideri Dr. Devlet Bahçeli bir araya gelip günlerce istişareler yaptı. Bugün hepinizin bildiği gibi bazı illerimizin, büyükşehirlerimizin belediye başkan adayları açıklandı. Nasip olursa 15 Ocak tarihinde illerimizin tamamı bitecek ve ay sonuna kadar bütün ilçeler AK Parti’den, Milliyetçi Hareket Partisi’nden veya ittifakla hareketlenen yerlerden tamamı açıklanmış olacak. Türkiye’de bin 392 tane belediye var. Bizim yaşadığımız yer, bu en önemli belediyelerden bir tanesi. Türkiye’nin dördüncü büyük şehri. Her bir ilçemizin ayrı bir kıymeti var. Gerçekten zor dönemlerden geçiyoruz. Dolayısıyla bu dönemde birlik ve beraberlik çok önemli” diye konuştu.

Belediye başkanlığının bir emanet olduğunu belirten Aktaş, “Allah biliyor, bakmayın BUSKİ’deki olaylarla ilgili konuşulanlara. Birkaç gün içerisinde gereken açıklamayı yapacağım. İlk gününden itibaren mali polisin hepsini devreye koyduk. Maşallah rakamı atıp atıp kendilerine göre büyütenler ve buradan genel müdürüme, bana ve tabii ki partiye de laf söylemeye çalışanlara buradan bir şeyi ifade etmek istiyorum. Bu millet bizi de biliyor, sizi de biliyor. Allah’a hamdolsun tüyü bitmemiş yetimin hakkına asla ve asla tenezzül etmedik. Bundan sonra tenezzül etmeyiz. Kıymetli kardeşlerim tenezzül edenler olursa bakın huzurunuzda söylüyorum. Babamın oğlu olsun, kendi evladım olsun, vallahi tanımam billahi tanımam. Dolayısıyla yapılanlar kanun nezdinde bir bir takip edilecektir. Velhasıl bu bir emanettir. Omuzumuzdaki yük büyüktür. Ama ne olursunuz şunu bilin ki bu emanet sadece kardeşinize değil, bu emanet il başkanlarımıza, milletvekillerimize, parti büyüklerimize, gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza, vatan, devlet, bayrak, millet diyen sizlere emanet edilmiş. Dolayısıyla emanete el birliğiyle hep beraber sahip çıkacağız inşallah. İnşallah 31 Mart gününe kadar 83 gün boyunca en az uyku ve dinlenmeyle sizlerle beraber inşallah Cumhur İttifakı bayrağını tekrar Bursa’nın gönderine hep birlikte çekeceğiz” diye konuştu.

MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin ise, “Milliyetçi ve ülkücü hareket olarak bütün Bursa teşkilatlarıyla canla başla en hasbi duygularla Cumhur İttifakı’nı 17 ilçede 17, bir de büyükşehir olmak üzere 18 yapmalıyız. Bin yıllık Anadolu coğrafyasında varlığımızı binlerce yıl daha devam ettirmeye varmıyız. Zafer ülkü kaynağının bir çeşmesidir. Zafer birçok gönüllerin birleşmesidir. Mazluma karşı Rabia gibi, zalime karşı bozkurt gibi duracağız” dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, “Biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında başlattığı ‘Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ sözünü, 30 yıldır Türkiye’ye birlik beraberlik getirdik. İnşallah bundan sonraki sürede de milletimizin gönlüne girmek için kapı kapı dolaşıp hizmetlerimizi anlatacağız. Alnımız ak, gönlümüz rahat. Çünkü hizmetten başka hiçbir şey yapmadık. Biz sadece belediyecilik olarak görmüyoruz. Milletimizden gelenleri milletimize kazandırmak için çalışıyoruz” diye konuştu.