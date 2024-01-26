Bursa Büyükşehir Belediye personeline kapsamlı eğitim

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından periyodik olarak düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetleri çerçevesinde kurum personeline, resmi yazışmadan protokol kurallarına, evrak ayıklama ve arşivleme işlemlerinden e-belediye programına kadar birçok konuyu içeren bir eğitim verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalışmalar kapsamında kurum personeline ‘Resmi Yazışma Kuralları, Protokol Bilgisi ve Resmi Makamlarda Protokol Kuralları, Evrak Ayıklama, İmha ve Arşiv İşlemleri, Dijital Arşiv, Standart Dosya Planı, Gizlilik ve E-Belediye Programı’ konularında eğitim verildi.

Kurum içi eğitmen kadrosundan Fatih Arslan yaptığı sunumunda, Türkçenin tarihi serencamına değinerek “Türkçe, mecazi ifade gücü en yüksek dillerden biridir. Dilimiz bir medeniyet dili olduğu kadar kimliğimizin de göstergesidir. Bu anlamda dilimize sahip çıkmanın hepimizin görevi olduğunu belirtmek istiyorum” dedi. Eğitmen Arslan, ‘Protokol Bilgisi ve Resmi Makamlarda Protokol Kuralları’ konulu sunumunda ise protokolün tanımı, önde gelim-öncelik hakkı, protokolün uygulama alanları, düzen, nezaket, saygı ve modern adabı muaşeret kuralları hakkında bilgi verdi. Eğitim programına katılım sağlayan personel, bilgisayar ortamında resmi yazışma usul ve şartlarını da pratik yaptı.

Eğitmen Gülümser Adiloğlu, ‘Evrak Ayıklama İmha ve Arşiv İşlemleri ile Dijital Arşiv’ konularında katılımcıları bilgilendirirken arşiv işlemlerinin çok hassas ve önemli bir konu olduğuna, kurumların hafızasının arşiv olduğuna değindi. Eğitmen Birgül Bilgi ise ‘Standart Dosya Planı ve Gizlilik’ üzerine gerçekleştirdiği sunumunda belge gizliliğinde nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda detaylı bir anlatım gerçekleştirdi. ‘E-Belediye Uygulamaları Programı’ hakkında sunum yapan Fuat Yazçayır ise yetki talep, mükellef bilgileri ve evrak oluşturma modülleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Eğitim programı yoğun katılım ve yüksek memnuniyet oranıyla gerçekleştirildi.