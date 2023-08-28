Bursa Büyükşehir Belediyesi Mudanya'da aralıksız hizmet veriyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya’da Ülkü, Mürsel ve Işıklı mahallelerinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mudanya’ya hizmet noktasında yoğun mesai harcadıklarını dile getiren AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Orhan Samast, "Mürsel ve Ülkü mahallelerimiz arasında yol genişletme çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bunun yanında Ülkü mahallemizde bağlantı yolu pmt çalışması, Mürsel mahallemizde sathi kaplama çalışması da devam ediyor. Ayrıca Mürsel-Bademli yolunda, 30 metre uzunluğunda ve 5 metre yüksekliğinde bir menfez çalışması yapılıyor. Bu da bölge için kilit bir önem taşıyor. Yolları konforlu hale getirirken mahallelerimizdeki diğer ihtiyaçlara da kalıcı çözümler üretmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Daha önce Büyükşehir Belediyemiz tarafından onarımı yapılan Işıklı mahallemizdeki okulda, kadınların dikiş-nakış yapacağı ve vakit geçireceği bir alan oluşturulmuştu. Bugün de yine Büyükşehir Belediyemiz tarafından okul bahçesinde taş duvar çalışması başladı. Sadece bu mahallelerimizde değil, daha birçok mahallemizde yoğun bir çalışma var. Ben bu noktada başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a, daire başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sahada canla başla çalışan Büyükşehir Belediyesi personellerimize kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu.

Mudanya’ya hizmette en önemli destekçilerinin muhtarlar olduğunu dile getiren Orhan Samast tüm muhtarlara teşekkür etti.