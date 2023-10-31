Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden CHP'li Mudanya Belediyesi'ne tabela eleştirisi

Mudanya ilçesindeki İsmet İnönü Bulvarı’na, yönetmeliklere aykırı olarak izinsiz şekilde ‘Mudanya Belediyesi logosu ve yazısı’ bulunan totem koyan CHP’li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ı eleştiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, totem kaldırılmak istenince, İsmet İnönü’nün adının arkasına saklanılmasını hukuk tanımazlık olarak nitelendirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan Mütareke Meydanı’na CHP’li ilçe belediyesi tarafından geçtiğimiz mart ayında izinsiz şekilde üzerinde ’İsmet İnönü Bulvarı’ ve ’Mudanya Belediyesi’ yazan, ayrıca belediyenin logosunun da bulunduğu iki adet totem konuldu. Büyükşehir Belediyesi de İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği’nin 7.2’nci maddesine aykırı olarak izinsiz konulan totemlerin kaldırılması için Mudanya Belediyesi’ne resmi yazı gönderdi. Kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından meydan düzenleme çalışmalarının yapıldığı alana, üzerinde Mudanya Belediyesi yazısı ve logosu da bulunan totemi koyan CHP’li belediye, totemlerin kaldırılması istenince suçunu örtmek için ‘tarih sömürüsüne’ başvurmuştu. ’Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün adının verildiği bulvara konulan totemlerin kaldırılması istendi’ şeklinde basına haber servis ettiren Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, basınla paylaştığı görsellerden belediye logosu ve Mudanya Belediyesi yazısını sildirmişti. Böylelikle Büyükşehir Belediyesi’nin sanki ‘İsmet İnönü’ isminden rahatsız olduğu algısı oluşturulmaya çalışan Türkyılmaz, söz konusu totemin önünde çektirdiği fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca, ‘İsmet İnönü’ ismi üzerinden reklam peşinde olduğunu da ortaya koymuş oldu. Kaldırılması istenen totemde, haberde yer aldığı gibi sadece İsmet İnönü Bulvarı yazmadığı, ayrıca Mudanya Belediyesi yazısı ile belediye logosunun da bulunduğu açıkça görülürken, CHP’li belediyenin tarih sömürüsü ifşa olmuştu."

Bursa Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklamanın devamında şu cümlelere yer verdi;

"Mudanya Belediyesi, izinsiz olarak diktiği totemle, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından zemininden banklarına, aydınlatma sistemlerinden yeşil alanlarına kadar sil baştan yenilenen ve güncel fiyatlarla yaklaşık 100 milyon TL yatırım yapılan projeyi sahiplenme algısı oluşturuyor. Türkyılmaz, ilçeye değer katan yatırımın sanki Mudanya Belediyesi tarafından yapılmış algısı oluşturuyor ve reklam çabası suya düşünce de ‘tarih’ algısıyla Büyükşehir Belediyesi’ni karalamaya çalışıyor. Mart ayında, değiştirilmiş fotoğraflarla basın yoluyla algı yapmaya çalışan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve üzerinde İsmet İnönü adının da yazılı olduğu modern totemlerin dikilmesinin ardından yine tarih sömürüsüne başvurdu. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yönetmeliklere aykırı olarak izinsiz dikilen ilçe belediyesinin totemini kaldırmasına tepki gösteren Türkyılmaz, Büyükşehir Belediyesi’nin İsmet İnönü Bulvarı yazılı totemi önünde İsmet İnönü’ye hareket edildiğini öne sürerek, yine Kurtuluş Savaşı kahramanı İnönü adı üzerinden reklam yapmaya çalıştı."