Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Filistin hassasiyeti
Bursa Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyetin 100. yılına özel düzenlenen konserleri ertelendiğini duyurdu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyetin 100. yılına özel düzenlenen konserleri ertelendiğini duyurdu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin konu ile ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100. yılına özel düzenlenen 17 Ekim 2023 tarihli Muhtarlar Korosu Cumhuriyet Konseri ve 22 Ekim 2023 tarihli Yavuz Bingöl Konseri, Filistin’de yaşanan endişe verici insanlık dramı nedeniyle ertelenmiştir"