Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 'Akıllı Şehir' ödülü

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ICF tarafından dünyadaki ‘En iyi 7 kent’ listesine seçilmesinin ardından bu kez ‘Entegre Çevre Haritaları’ projesiyle Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı tarafından ‘Akıllı Şehir Proje Uygulamaları’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin teknolojinin günlük hayatta uygulanabilmesi amacıyla geliştirdiği akıllı şehircilik projeleri bir bir ödül getiriyor. Geçtiğimiz aylarda, dünya genelindeki kentlerin akıllı şehircilik, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki performanslarını değerlendiren ICF (Akıllı Topluluk Forumu) tarafından En iyi 7 kent (Top7 Intelligent Communities) listesine seçilen Büyükşehir Belediyesi, bu düzeyde ülkemizi temsil eden ilk şehir olma unvanını da kazanmıştı. Bursa’yı yeniden yeşil kimliğine kavuşturmak için çevre yatırımlarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, son olarak Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı tarafından ‘Akıllı Şehir Proje Uygulamaları’ ödülüne layık görüldü.

Entegre Çevre Haritaları’ projesine ödül

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı’nın organize ettiği ‘2025 KentFest Belediye Ödülleri’ töreni, İstanbul Ataşehir’de düzenlendi. Kentsel dönüşüm, şehircilik, mimarlık, yeşil enerji ve akıllı şehir teknolojileri alanında faaliyet gösteren öncü kurum ve uzmanların bir araya geldiği programda, ‘Kentsel Dönüşüm’, ‘Akıllı Şehir’, ‘İklim Değişikliği ve Sıfır Atık’ proje uygulamaları kategorilerinde ödüller verildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi de ‘Entegre Çevre Haritaları’ projesiyle ‘En İyi Akıllı Şehir CBS Geliştiren ve Veri Entegrasyonu Yapan Belediye Ödülü’nü almaya hak kazandı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen projeyle, hava kalitesi, gürültü, atık yönetimi, su kirliliği ve ekosistem verilerinin dijital bir platformda bütünleştirilmesi sağlanıyor. Proje, ayrıca kent düzeyinde karar almayı güçlendiren veri bütünlüğü ve çevresel şeffaflık mekanizmaları da sunuyor.

Örnek projelere yakından takip

Ödül töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kendilerini ödüle layık gören Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı’na teşekkür ederken projede emeği geçen Büyükşehir Belediyesi ekibini de tebrik etti. Örnek projeleri yakından takip ettiklerini ve kendi uygulamalarını da diğer belediyelerle paylaştıklarını anlatan Başkan Mustafa Bozbey, örnek projelerin herkese yol gösterici olmasını diledi. Konuşmasında kentsel dönüşüme de değinen Başkan Mustafa Bozbey, bu alandaki uygulamalarda bütüncül planlama ve parçalı uygulamaya geçilmesi gerektiğinin altını çizerek insanları mutlu eden kentsel dönüşüm sisteminin önemine vurgu yaptı.