Bursa Büyükşehir Belediyespor sahasında takipçisi Aksaray Belediyespor'uda mağlup etti

Kadınlar Hentbol 1. Ligi’nde başarılı bir sezon geçiren Bursa Büyükşehir Belediyespor, 10. hafta mücadelesinde sahasında bir alt basamağında yer alan Aksaray Belediyespor’u 30-29 mağlup etti.

Ligde oynadığı 8 maçta 7 galibiyeti olan ve ikinci sırada yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, kendisiyle aynı galibiyette olan ve bir alt basamağında yer alan rakibiyle Dikkaldırım Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleye etkili başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Sude Çifçi, Melike Kasapoğlu ve Elif Çağla Şen’in golleriyle 10. dakikayı 4-2 önde geçti. Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmanın 22. dakikasında 9-8 geriye düşse de çabuk toparlandı ve ilkyarıyı 12-10 önde tamamladı. İkinci yarıya da etkili başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, bir ara farkı 6 sayıya çıkarsa da son bölümde üstünlüğü kaptırdı. Ancak, çabuk toparlanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, yeniden öne geçerken, karşılaşmadan 30-29 galip ayrıldı ve 9. maçında 8. galibiyetini aldı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin 11. haftasında 24 Aralık 2022 Cumartesi günü deplasmanda Eskişehir Hentbol ile karşılaşacak.

Tunahan Yavuz unutulmadı

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanıp tedavi gördüğü hastanede şehit olan Mudanyalı Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz için sahaya pankartla çıktı.