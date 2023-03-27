Bursa Büyükşehir Belediyespor sahasında Tokat Belediye Plevne'yi set vermeden geçti

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonunun 23. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Tokat Belediye Plevne’yi 3-0 mağlup etti ve haftayı 4. sırada tamamladı.

Son sırada yer alan rakibiyle Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda karşı karşıya gelen Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da izlediği maçın ilk setini 25-18 aldı. Ligde oynadığı 22 maçta 13 galibiyet alan ve 5. sırada bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 21 maçta 1 galibiyeti olan ve son sırada yer alan rakibi karşısında ikinci seti de 25-19 alırken, üçüncü setten 25-22 üstün ayrılan Bursa Büyükşehir Belediyespor, maçı 3-0 kazanarak 14.galibiyetini elde etti ve haftayı 4. Sırada kapattı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin 24. haftasında 2 Nisan 2023 Pazar günü Hekimoğlu GCT Bursa Voleybol İhtisas ile karşılaşacak.