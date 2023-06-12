Bursa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda madalyaları topladı

Bursa’da 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen U20-U23 Turkcell Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları 4 altın, 3 gümüş, 2 bronz olmak üzere 9 madalya kazandılar.

Atıcılar Olimpik Atletizm Pisti’nde yapılan yarışlarda U20 kategorisinde 237 kadın, 439 erkek, U23 kategorisinde ise 83 kadın 125 erkek olmak üzere toplam 889 sporcu mücadele etti. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları da elde ettikleri derecelerle dikkat çekti. İki gün süren organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Zeynep Kuran, U23 400 metre yarışında 56.60’lık derecesiyle Türkiye şampiyonu olurken, 200 metrede 25.36’lık derecesiyle gümüş madalya kazandı. U20 disk atmada Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Sudenaz Çetin, 43.83’le Türkiye şampiyonu olmayı başarırken, Hilal Mutlu U23 üç adım atlamada 12.97’yle altın madalya kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün bir başka sporcusu Pelinsu Şahin, U23 bin 500 metrede 4.37’lik derecesiyle zirvede yer alırken, 3 bin metre engellide ise 10.21’le üçüncü sırada kendine yer buldu. Şampiyonada Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Elif Kalabalık, U20 çekiç atmada 51 metrelik derecesiyle, Zehra Karababa U23 200 metrede 25 saniyelik, Ece Sert de U23 sırıkla yüksek atlamada 3.30’luk derecesiyle Türkiye üçüncüsü oldu. Ayrıca İrem Aydın da U20 200 metre yarışında 25 saniyeyle beşinci basamağa yerleşti.