Bursa Büyükşehir Belediyesporlu boksörler Türkiye Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı

3-10 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen U22 Türkiye Boks Şampiyonası’nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü boksörleri, 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 3 madalya kazandı.

Kocaeli’nde düzenlenen organizasyonda 48 ilden 217 erkek ve 102 kadın sporcu madalya mücadelesi verirken, Bursa Büyükşehir Belediyesporlu boksörler yine kürsüyü es geçmedi. Büyük heyecanın yaşandığı Türkiye Şampiyonası’nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden 2 sporcu finale kalmayı başardı. Organizasyonda 75 kiloda ringe çıkan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Sultan Osmanlı tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada final gören bir diğer Bursa Büyükşehir Belediyesporlu boksör Osman Uysal ise 57 kiloda Türkiye ikincisi oldu. 63,5 kiloda mücadele eden Mücahit Yazıcı ise şampiyonayı bronz madalyayla tamamlamayı başardı. Organizasyon sonunda Türkiye şampiyonu olmayı başaran Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Sultan Osmanlı ayrıca şampiyonanın en teknik boksörü olarak seçildi.