Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Hatice Kübra İlgün Belçika'dan bronz madalyayla döndü

Belçika’da üçüncü olan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Hatice Kübra İlgün, mart ayında ikinci uluslararası madalyasını kazandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren Belçika Açık Tekvado Turnuvası’nda milli sporcuları 1’i altın 4 madalya kazanırken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün Olimpiyat üçüncüsü tekvando Hatice Kübra İlgün de madalyayı es geçmedi. Belçika’daki organizasyonda 13’ü erkek, 8’i kadın olmak üzere 21 milli sporcu mücadele ederken, rakipleri karşısında başarılı maçlar çıkaran Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Hatice Kübra İlgün, müsabakalar sonunda üçüncü olarak bronz madalya kazandı. G2 kategorisindeki turnuvada sporcular Paris Olimpiyat Oyunları’na kota puanı kazanabilmek için tatamiye çıkarken, mart ayının başında Bulgaristan Açık Tekvando Turnuvası’nda ikinci olan Hatice Kübra İlgün, Belçika’daki organizasyonu da madalyasız tamamlamadı.