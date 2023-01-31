Bursa Büyükşehir'de kar hazırlıkları tamam

Bursa Büyükşehir Belediyesi, beklenen kar yağışı öncesi şehir merkezi ve tüm ilçelerde kara kışa karşı tedbirlerini aldı. Bursa genelinde 283 araç ve toplam 834 personelle ‘ilk kar tanesinin düşmesiyle’ mücadele başlayacak ve sorunsuz ulaşım için çalışmalar 24 saat kesintisiz sürecek.

Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yapılacak ve Park ve Bahçeler, Şehir Estetiği ve İtfaiye Şube müdürlüklerinin destek vereceği karla mücadele çalışmaları için tüm tedbirlerini aldı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü’nce belirlenen merkez ve ilçelerde, 41 ana güzergahta ve ilçe mahalle bağlantı yollarında, 2 vardiya halinde toplam 100 ekiple karla mücadele çalışması yapılacak. Ayrıca, güzergah haricinde olan hastane ve otopark giriş-çıkışlarında gerekli önlemler alındı. Şehir merkezinde 25 adet çok yönlü kar küreme aracı, 21 adet kürekli tuzlama kamyonu, 5 greyder, 3 loder, 15 JCB/beko loder, 1 ekskavatör, 1 vinç, 2 dozer, 1 treyler ve 15 öncü araç olmak üzere toplam 89 kamyon ve iş makinesi ile karla mücadele çalışmaları yürütülecek. Bu çalışmalarda destek personeliyle birlikte 2 vardiyada toplam 300 kişi görev alacak.

İlçelerde ise karla mücadele; 8 kar bıçaklı kamyon, 13 greyder, 8 loder, 7 JCB, 6 tek dingil kamyon, 13 pick up, 9 kiralık araç ve makine olmak üzere toplam 64 iş makinesi ve araç ile 127 personel üzerinden yapılacak.

Topyekûn mücadele

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü’nün merkez ve ilçelerde toplam 153 kamyon ve iş makinası ile 427 personelle sürdüreceği mücadele çalışmalarına diğer birimler de destek verecek. Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü’nün 3 kamyon ve iş makinası, 55 personelle katılacağı çalışmalara, Şehir Estetiği Şube Müdürlüğü de 18 kamyon ve iş makinası ile 100 personelle destek verecek. İtfaiye Şube Müdürlüğü’nün de 109 kamyon ve iş makinası ile 150 personelle katılacağı çalışmalarda, bu kış karla mücadele toplam 283 kamyon ve iş makinası ile 834 personelle sürdürülmüş olacak.

Ekip ve ekipman anlamında tüm tedbirleri alan Büyükşehir Belediyesi, Yol İşleri Şube Müdürlüğü ambarlarındaki 26 bin ton tuz ve 30 ton solüsyon stoku ile sorunsuz kış geçirmeyi planlıyor.